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Asyalıların uzun yıllar yaşamalarının sırrı bu besinde saklı! Ömrü uzatıyor, vücudu gençleştiriyor!

Yaşama oranının en fazla olduğu bölge olarak bilinen Asya, farklı bir yemek kültürüne sahip. Özellikle 100 yıl ve üzeri yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Asyalıların uzun yaşamının sırrı işte bu bitkide!

03.10.2022 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaşam oranının en fazla olduğu bölge olarak bilinen Asya, farklı bir yemek kültürüne sahip. Özellikle 100 yıl ve üzeri yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Asyalıların uzun yaşamının sırrı işte bu bitkide! Peki, soya filizi nedir, faydaları nelerdir? İşte detaylar...

  • SOYA FİLİZİ NEDİR?

    Çin ve Japonya’da neredeyse her yemeğin içinde ya da yanında görülen soya filizi, ülkemizde de sıklıkla tercih edilmeye başladı. Moyashi adıyla bilinen soya filizi en çok vegan mutfaklarda tercih ediliyor. Tam olgunlaşmadan toplanan soya filizleri, filizlendiği dönem alınıp kullanılıyor.

  • SOYA FİLİZİ FAYDALARI NEDİR?

    Soya filizinin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Kemikleri güçlendirir,

    Kalbi korur,

    Bağışıklık sistemini destekler,

    Gözlere iyi gelir,

    Stresi azaltır,

    Diyette destekçidir,

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

  • SOYA FİLİZİ BESİN DEĞERİ NEDİR?

    1 porsiyon soya filizi: 15 kalori

    100 gram soya filizi: 122 kalori

    100 gram soya filizinde yer alan vitamin ve mineraller:

    57 gram karbonhidrat

    09 gram protein

    7 gram yağ

    1 gram lif

    14 mg sodyum

    484 mg potasyum

    67 mg kalsiyum

    11 iu A vitamini

    03 mg C vitamini

    1 gram demir

  • SOYA FİLİZİ NASIL KULLANILIR?

    Soya filizini, çiğ ya da pişmiş olarak tüketebilirsiniz.

    Çorbaların içerisine eklenebilir.

    Salatalarda kullanılır.

    Yemekleri süslemek için kullanılır.

    Az miktarda zeytinyağında sotelenerek tüketilebilir.

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