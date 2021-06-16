Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 21 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.
Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 492 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 369 kişi iyileşti.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 545 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 149 bin 191'e yükseldi.
Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1993'e çıktı. Bugüne kadar 140 bin 438 kişi de iyileşti.
- Hong Kong
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 882 Kovid-19 vakası tespit edildi, 210 kişi hayatını kaybetti.
- Tayvan
Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 170 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.
Toplam vaka sayısı 13 bin 409'a, son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 478'e yükseldi.
- Filipinler
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 414 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 332 bin 832'ye yükseldi.
Son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 23 bin 121'e çıktı, 1 milyon 253 bin 541 kişi iyileşti.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 yeni vakaya rastlandı.
Toplam 62 bin 339 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 911 kişi sağlığına kavuştu.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 331 vaka kaydedildi.
Son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1525'e, toplam vaka sayısı 204 bin 595'e yükseldi.
- Bangladeş
Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 956 Kovid-19 vakası kaydedildi, 60 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgının başından bu yana 837 bin 247 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 13 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 773 bin 752 kişi iyileşti.
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