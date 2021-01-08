Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 483 bin 852’ye çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 364’e, iyileşenlerin sayısı da 449 bin 330’a yükseldi.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 785 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 520 bin 690’a yükseldi.
Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 734'e çıktı.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 21’i yurt dışı kaynaklı 23 Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bugüne kadar 58 bin 836 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 562 kişi iyileşti.
Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası kapsamında Başbakanı Lee Hsien Loong aşının ilk dozunu oldu.
- Hong Kong
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte, 3'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 153'e çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 155'e çıktı, virüs bulaşan 8 bin 307 kişi de iyileşti.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 205 Kovid-19 vakasına rastlandı.
Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.
Bugüne kadar 9 bin 841 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 5 bin 255 kişi iyileşti.
- Tayvan
Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 825'e ulaştı.
Tayvan'da virüse yakalanan 714 kişi sağlığına kavuştu.
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