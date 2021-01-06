Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1047 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 480 bin 737’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 347’ye, iyileşenlerin sayısı 448 bin 700’e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29’u yurt dışı kaynaklı 31 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 780 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 517 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 75'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 154 kişi öldü, virüs bulaşan 8 bin 201 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 365 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte ülkede bir kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 66’ya ulaştı.

Bugüne kadar 9 bin 331 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 4 bin 397 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 819'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 700 kişi sağlığına kavuştu.