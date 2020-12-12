Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1301 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 448 bin 331'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 409 bin 433'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1329 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 489 bin 178'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 489 bin 178 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 313 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 192 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 447'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının olmadığı kentte şimdiye kadar 114 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 6 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 192'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 915 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 733'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 601 kişi sağlığına kavuştu.