Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1799 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 420 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 8 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 604'e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 419 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayı 449 bin 760'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 416'ya yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 165'e yükseldiği ülkede, 13 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 58 bin 67 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 73 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 702'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü.

Kentte virüse yakalanan 5 bin 267 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Yeni vakaların Almanya, ABD, Kosova, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Katar ve Lübnan'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 3 bin 920'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 766 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 618'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 756 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 376 bin 929’a yükseldi.

Son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 696’ya iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 885’e ulaştı.

Pakistan’da 10 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.