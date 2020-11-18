Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1383 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 412 bin 97'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 957'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 374 bin 666 oldu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 211 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 438 bin 795'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 275'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 135'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 39 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 480'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, kentte şimdiye kadar 108 kişi öldü.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 880'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 729 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayland yönetimi, Kovid-19 virüsün yayılmasını önlemek için ülkedeki olağanüstü hali 5 Ocak 2021'e kadar uzatacağını bildirdi.

Bangkok Post gazetesine göre, Tayland’da yılbaşı seyahatlerinin yoğun olduğu dönemde yeni tip koronavirün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde olağanüstü halin 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatacağı belirtildi.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 607'ye ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

- Hindistan

Hindistan yönetimi, başkent Yeni Delhi’de tren vagonlarını izolasyon tesisi olarak kullanacağını duyurdu.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son iki hafta içinde yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle, Kovid-19 hastaları için tren vagonlarını izolasyon tesisi olarak kullanılacağı, Hindistan Demiryollarının 800 yatak hazırlayacağı belirtildi.

Ayrıca artan Kovid-19 vakaları nedeniyle başkent Yeni Delhi’ye 45 doktor ve 160 sağlık görevlisi takviye olarak gönderildi.

Ülkede günlük vaka sayısı ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresindeki artışını sürdürüyor. Delhi'de son 24 saatte 6 bin 396 vaka görülürken, 99 kişi hayatını kaybetti.