Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 58 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 398 bin 449’a çıktı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 647’ye yükseldi.
Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 361 bin 784 oldu.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27’si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 126 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısının 27 bin 553’e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 29 kişi iyileşti.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 480’e çıktı.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1683 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 421 bin 921’e çıktı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin ölümüyle toplam vefat sayısı 6 bin 92'ye yükseldi.
Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 339 bin 768 kişi de iyileşti. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 64’e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 975 kişi iyileşti.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.
Vaka sayısının 3 bin 840'a çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 661 kişi iyileşti. Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.
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