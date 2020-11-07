Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 157 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 393 bin 961'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 485’e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bin 216'ya çıktı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 89 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 284’e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 910 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 477’ye çıktı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1289 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 418 bin 764'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 49’a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 336 bin 484 kişi de iyileşti. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 54’e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 959 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.

Vaka sayısının 3 bin 30'a çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 644 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.