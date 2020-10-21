Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı bağlantılı 91 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Enfekte sayısının üst üste 6 gündür 100'ün altında seyrettiği ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 424'e çıkarken, Kovid-19 testi pozitif çıkan 23 bin 584 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 450'ye ulaştı.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 270 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 4 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 545'e ulaştığı ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 495 kişi de iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1509 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 362 bin 243'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 747'ye yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 311 bin 506'ya ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Bugüne dek 3 bin 709 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 495 kişi iyileşti, 155 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 933'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 819 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1545 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 393 bin 131'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 723'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 308 bin 845 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.