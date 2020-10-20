Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 704'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 812 kişinin iyileştiği ülkede, 258 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasının tamamlandığı bildirilmişti.

9 milyon kayıtlı yurttaşın ve 2 milyona yakın kayıtsız iç göçmenin yaşadığı kentte hafta başından bu yana 11 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapılırken yeni vakaya rastlanmamıştı.

Çingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesinde geçen hafta sonu 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

Vakaların kaynağının eylül ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen iki liman işçisi olduğu anlaşılmıştı.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 543, ölü sayısının 7 kişi olduğu Tayvan'da virüse yakalanan 495 kişi de iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 58 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Enfekte sayısının üst üste 5 gündür 100'ün altında seyrettiği ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 333'e çıkarken, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 368 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, salgın nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı ise 447'ye çıktı.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1640 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 360 bin 775'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 690'a yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 310 bin 642'ye ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Bugüne dek 3 bin 700 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi iyileşti, 150 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısının 57 bin 921'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 819 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1380 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 391 bin 586'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 699'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 307 bin 141 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.