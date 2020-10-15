Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 622'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 748 kişinin iyileştiği ülkede, 240 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde, Sağlık Komisyonu Direktörü Sui Zhenhua ve vakaların bağlantılı olduğu Qingdao Göğüs Hastanesi Başkanı Deng Kai'nin görevine son verildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kentte, 11 Ekim'de 12 kişide virüs görülmesinin ardından 7,6 milyondan fazla kişiye test yapıldığı ve yeni vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Şimdiye kadar 5 bin 214 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 943 kişi de iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 531'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 491 kişi de iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 110 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 988'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 82 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 439'a yükseldi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 665 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi iyileşti, 143 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 261 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 348 bin 698'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 497'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 294 bin 161'e ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı irtibatı, 1'inin ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı bir misafirhaneyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 892'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 752 kişi de iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Hong Kong ve Singapur, seyahat bağlantılarını yeniden oluşturdu

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için bu yılın başlarında sınırlarını geçici olarak kapatarak kısa süreli ziyaretçilerin girişini yasaklayan Hong Kong ve Singapur, seyahat bağlantılarını yeniden kurarak, salgına karşı önlem olarak yolcuların karantinaya alınmasına gerek kalmadan hava yolculuğuna devam etme kararı aldı.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Ulaştırma Bakanı Ong Ye Kung, "Hong Kong ile yapılan anlaşma hava yolculuğunu canlandırmak için daha fazla ortaklığa model oluşturdu." dedi.

Bu durumu, "iki havacılık merkezi için küçük ama önemli bir adım" olarak nitelendiren Ong, her iki varış noktasının "düşük Kovid-19 bulaşma riski teşkil ettiğini" söyledi.

Hong Konglu yetkililer, anlaşma ile yolcuların seyahat amaçlarının kısıtlanmayacağını ve turistlerin, Hong Kong ve Singapur'u ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Anlaşma uyarınca, karşılıklı olarak tanınan Kovid-19 testlerini yaptırmaları ve negatif sonuç göstermeleri koşuluyla hava yolu yolcuları, varışta zorunlu karantinaya tabi olmayacak.

Uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1600 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 384 bin 559'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 608'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 299 bin 229 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.