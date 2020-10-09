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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

09.10.2020 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 521'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 681 kişinin iyileştiği ülkede, 206 kişinin tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 54 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 476'ya yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 569 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 428'e yükseldi.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 661 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 317 bin 595'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 552'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 302 bin 708 olarak kayıtlara geçti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 859'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 668 kişi de iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 996 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 334 bin 770'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 152'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 275 bin 307'ye ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 628 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 441 kişi iyileşti, 128 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 527'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 488 kişi de iyileşti.

- Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 29 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısının 4 bin 488'e yükseldiği ülkede virüs nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 3 bin 278 kişi de iyileşti.

Yetkililer, hafta başında bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan Kovid-19 salgınının ardından bar ve gece klübü gibi eğlence mekanlarıyla restoranların geçici olarak hizmete kapatılması kararı alındığını duyurdu.

Salgını kontrol altına almak için başkent Colombo'nun bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirip, halka açık toplu etkinlikler yasaklamıştı. Ülkede dün de bazı kamu kurumlarının geçici olarak hizmet vermeyeceği açıklanmıştı.

Şimdiye kadar fabrika bağlantılı yayılan salgında 1034 kişide virüse rastlanırken, fabrikada bulunan ya da bunlarla irtibatlı 2 binden fazla kişi de evlerinde karantinaya alındı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1278 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 375 bin 870'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 477'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 289 bin 912 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

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