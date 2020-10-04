Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 450'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 621 kişinin iyileştiği ülkede 195 kişinin tedavisi de sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 64 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 91'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 787 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı ise 421'e ulaştı.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 632 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 314 bin 616'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 513'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 298 bin 968 olarak kayıtlara geçti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 190 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 322 bin 497'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 776'ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 79'a ulaştı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1125 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 368 bin 690'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 348'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 281 bin 656 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 812'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle de 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 562 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 585 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 388 kişi iyileşti, 138 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.