Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 445 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 294 bin 638'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 274'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 279 bin 561'e yükseldi.

- Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen 1 yeni Kovid-19 vakasının 8 Ağustos'ta ülkeye gelen bir Hint erkek olduğu bildirildi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 404 olduğu ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 237 kişi iyileşti, 109 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 24 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam vaka sayısının 4 bin 735 olarak güncellendiği Hong Kong'da, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 81'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 161 kişi de iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

- Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen 2 bin 719 yeni vakayla Kovid-19 salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 162 bin 884’e ulaştığı ülkede, ölenlerin sayısı 120 artarak 7 bin 64’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 166 artarak 118 bin 575’e çıktı.

Ülkede, vaka sayısı başkent Cakarta’da 36 bin 213’e, Doğu Cava’da 31 bin 696’ya, Bali'de 4 bin 808’e ve Açe’de 1399’a yükseldi.

Öte yandan Cakarta’da salgınla mücadele kapsamındaki bazı kısıtlamaların uygulanma süresinin uzatılması bekleniyor.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 77 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 5'inin yurt dışı irtibatlı, 2'sinin Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 572'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 54 bin 956 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 249 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 205 bin 581'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 97 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 234'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 133 bin 990'a ulaştı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 436 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 127'ye yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 304 bin 583'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 193 bin 458'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart’ta görülmüştü.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 9 bin 296'ya yükseldi.

Bugün 16 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 994, aktif vaka sayısı ise 177 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan hükümet, 1 Eylül'den itibaren ülke genelinde cuma namazlarına yabancıların katılmasının da serbest olduğunu açıkladı.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 837 artarak 66 bin 453’e, ölü sayısı 9 artışla 1252’ye yükseldi.

Son bir günde 250 yeni vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 20 bin 96’ya, 94 yeni vakanın tespit edildiği Osaka kentinde toplam vaka sayısı 8 bin 233'e ulaştı.

Vaka sayıları Kanagawa’da 4 bin 666’ya, Aiçi’de 4 bin 371’e, Fukuoka’da 4 bin 346’ya, Saitama’da 3 bin 729’a, Çiba’da 2 bin 908’e, Hyogo’da 2 bin 209’a, Okinawa’da 2 bin 13’e, Hokkaido’da 1742’ye, Kyoto’da 1401’e çıktı.

,Zehra Ulucak,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız,Nuri Aydın