Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1177 oldu.

Filipinlerde hastalığa yakalanan 8 bin 142 kişi tedavi edildi.

- Tayland'da vaka sayısı 3 bin 151'e çıktı

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, Tayland’da son 24 saatte yurt dışından dönen 3 kişide Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 3 bin 151'e çıktı.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, bugüne kadar virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüse rastlanan 3 bin 22 kişi iyileşti.

Ülkede 28 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Yetkililer, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan eğlence mekanlarının temmuz ayından itibaren açılacağını duyurdu.

Tayland'da eğlence sektörü temsilcileri ve çalışanları, koronavirüs nedeniyle oluşan mali sıkıntılar nedeniyle sektörün tekrar açılması için hükümete çağrıda bulunmuştu.

- Endonezya’da can kaybı 2 bin 500’e ulaştı

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 954 artarak 46 bin 845'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 35 artışla 2 bin 500’e, iyileşenlerin sayısının ise 331 artışla 18 bin 735’e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Vakaların görüldüğü bölge ve kent sayısının 440’a çıktığı Endonezya’da vakalar, başkent Cakarta’da 10 bin 98’e, Doğu Cava’da 9 bin 857’ye, Bali’de 1080'e ve Açe’de 49’a yükseldi.

- Yeni Zelanda’da aktif vaka sayısı 9’a yükseldi

Yeni Zelanda’da bugün tespit edilen 2 vakayla toplam aktif vaka sayısının 9’a yükseldiği açıklandı.

Ülkedeki vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulunan Sağlık Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 3 bin 402 kişiye uygulanan testlerde yurt dışından dönen 2 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1513 kişiden 1482’si iyileşirken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

- Japonya'da ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 42 artışla 18 bin 691’e, ölü sayısı 1 artarak 969’a yükseldi.

Başkent Tokyo’da toplam vaka sayısı 29 artışla 5 bin 812’ye ulaştı.

Vakalar Osaka’da 1809’a, Kanagawa’da 1431’e, Hokkaido’da 1199’a, Saitama’da 1039’a, Çiba’da 923’e, Fukuoka’da 838’e çıktı.

- Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 15 artarak 8 bin 587'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 21 artışla 8 bin 177 oldu.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 8 gündür vefat eden olmadı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 289 olarak kaydedildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

,Mahmut Atanur,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız,Nuri Aydın