Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 1331 artarak 42 bin 762’ye yükseldiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, bugünkü rakamların, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu belirtti.
Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 63 artarak 2 bin 339’a, iyileşenlerin sayısının da 555 artarak 16 bin 798’e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Ay başında önlemlerin gevşetilmeye başlaması sonrasında zaman zaman günlük vaka sayılarında yüksek artışlar görülüyor.
Yetkililer, normalleşme kapsamında salgının yayılımına karşı hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.
- Yeni Zelanda
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı aldığı olağanüstü hal ve kısmi sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerle virüsü yenen Yeni Zelanda’da, yurt dışından dönen bir kişide virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19’a yakalanan kişinin 13 Haziran’da ülkeye Avustralya aktarmalı uçuşla Pakistan’dan gelen 60 yaşlarındaki bir erkek olduğunu açıkladı.
Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1507 kişiden 1482’si iyileşti. Halen 3 aktif vakanın bulunduğu ülkede 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisinin getirildiği ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Kovid-19 testi uygulanıyor.
- Japonya
Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 67 artışla 18 bin 468’e, ölü sayısı bir artarak 950’ye yükseldi.
Başkent Tokyo’da son bir günde 41 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 5 bin 674’e ulaştı.
Vakalar Osaka’da 1798’e, Kanagawa’da 1424’e, Hokkaido’da 1189’a, Saitama’da 1022’ye, Çiba’da 919’a çıktı.
- Malezya
Malezya'da Kovid-19 vakaları 14 artışla 8 bin 529'a, iyileşen sayısı ise 127 artarak 8 bine çıktı.
Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 4 gündür virüsten hayatını kaybeden olmadı.
Aktif vaka sayısının 408'e indiğini bildiren Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla toplam vakaların yüzde 93,8'inin iyileştiğini belirtti.
,Mahmut Atanur,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız
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