Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Endonezya’da son 24 saatte vaka sayıları 1017 artışla 39 bin 294’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artışla 2 bin 198’e, iyileşenlerin sayısı ise 592 artışla 15 bin 123’e yükseldi.
Başkent Cakarta’da 5 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme kapsamında bugün alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçti. Hayvanat bahçeleri, açık ve kapalı park alanlarının da hafta sonuna kadar açılması bekleniyor.
Öte yandan, Cakarta ,Tanggerang, Bogor, Bekasi ve Depok kentleri için salgının yayılımına karşı yoğunluğu azaltmak amacıyla 2 farklı çalışma saati düzenlemesi yapıldı.
- Malezya
Malezya'da son 24 saatte Kovid-19 vakaları 41 artarak 8 bin 494'e yükseldi, bugün virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.
Ülkede 54 kişi daha sağlığına kavuştu, aktif vaka sayısı 973'e düştü.
Malezya merkezli havayolları firması AirAsia, 1 Temmuz'dan itibaren ülke içi seferlerinin tamamen açılacağını duyurdu.
- Avustralya
Avustralya'da son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, ülke genelinde 18 yeni vaka tespit edildi, toplam 102 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 1 milyon 812 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 335 kişinin Kovid-19’a yakalandığı belirlendi.
Öte yandan, ülkede normalleşme kapsamında toplu mekanlarda 100 kişinin bulunmasına izin veren kuralın kaldırılarak, daha fazla kişinin toplanabileceği, fert başına dört metrekare kuralının uygulamaya gireceği açıklandı.
Federal Hükümetin hazırladığı ve uygulama tarihine eyalet hükümetlerinin karar vereceği plan kapsamında 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin seyircilerle dolmasına izin verilecek.
- Yeni Zelanda
Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da ise 24 gündür yapılan testlerde Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
Virüse yakalananların tamamının iyileştiği ve aktif vakanın bulunmadığı ülkede Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1504 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
- Japonya
Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 59 artışla 18 bin 300’e, ölü sayısı bir artarak 941’e yükseldi.
Başkent Tokyo’da 5 Mayıs’tan beri 20’nin altında gelişen günlük yeni vaka sayısı, son bir günde 48 artışla 5 bin 592’ye ulaştı.
Vakalar Osaka’da 1787’ye, Kanagawa’da 1409’a, Hokkaido’da 1176’ya, Saitama’da 1018’e ve Çiba’da 916’ya çıktı.
,Mahmut Atanur,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız
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