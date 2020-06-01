Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 467 artışla 26 bin 940’a, can kaybının 28 artışla 1641’e, iyileşenlerin sayısının da 329 artışla 7 bin 637’ye yükseldiği açıklandı.
Yetkililer, ülke genelinde 102 bölge ve kentte yeni normal kapsamında kısıtlamaların kaldırılması kararı alındığını açıkladı.
Tasikmalaya ve Subang gibi bölgelerde ise kısıtlamalar yeniden uzatılırken, gelecek hafta başta başkent Cakarta olmak üzere ülke genelinde kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması planlanıyor.
- Malezya
Malezya’da Kovid-19 vakaları 38 artışla 7 bin 857’ye çıkarken toplam iyileşen vaka sayısı 6 bin 404 oldu.
Şimdiye kadar 115 virüs kaynaklı ölümün meydana geldiği ülkede son 10 gündür Kovid-19’dan yaşamını yitiren olmadı.
Öte yandan ülkenin Selangor eyalet yönetimi, salgın tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde ibadet yasağını 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.
- Japonya
Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 645’e, ölü sayısı 911’e yükseldi.
Vakalar Tokyo’da 5 bin 249’a, Osaka’da 1783’e, Kanagawa’da 1368’e, Hokkaido’da 1096’ya, Saitama’da 1000’e, Çiba’da 902’ye çıktı.
- Filipinler
Kovid-19 vaka artışlarının alınan tedbirlere rağmen düşmediği Filipinler’de başkent Manila’daki karantina ve sokağa çıkma uygulaması bugünden itibaren hafifletildi.
Binlerce vatandaş işine dönerken marketler ve alışveriş merkezlerindeki kalabalık eski haline döndü.
Öte yandan ülkedeki toplam Kovid-19 vakaları 552 artarak 18 bin 638’e, yaşamını yitirenler 3 artışla 960’a çıktı.
- Tayland
Tayland’da bugün bir kişiye virüs teşhisi konulurken toplam Kovid-19 vakaları 3 bin 82’ye yükseldi.
Ülkede son bir haftadır virüs kaynaklı ölüm görülmezken şimdiye kadar iyileşen vaka sayısı 2 bin 965 olarak kaydedildi.
Öte yandan Bangkok Hava Yolları firması, ülkenin turistik kentleri Sukhothai ve Phuket haricinde çok sayıda noktaya uçuşları yeniden açacaklarını duyurdu.
,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız
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