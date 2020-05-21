Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Malezya'da Kovid-19 vakaları 50 artışla 7 bin 59'a yükselirken toplam iyileşen vaka sayısı 90 artarak 5 bin 796 oldu.

Ülkede bugün virüs kaynaklı ölüm görülmedi, toplam can kaybı 114 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan emniyet yetkilileri, bayram öncesi izin almadan memleketlerine gitmeye çalışanların artması üzerine eyalet sınırlarında kontrol noktalarının artırılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, "Artık izni olmadan bulunduğu eyaletin dışına çıkmaya çalışanlar sadece geri döndürülmeyecek, aynı zamanda para cezasına çarptırılacak." dedi.

- Çin'de yıllık meclis toplantıları başlıyor

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 967 vaka tespit edilirken toplam 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 ay ertelenen yıllık meclis toplantılarının yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ülkenin en üst düzey yasama mekanizması olan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK),yıllık meclis toplantılarına bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.

Yaklaşık bir hafta sürecek toplantılarda ekonomik büyüme, savunma bütçesinin artışı gibi önemli konular ele alınacak.

- Endonezya’da 973 artışla en yüksek günlük vaka artışı

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saate 973 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 20 bin 162’ye ulaştığını açıkladı.

Bugünkü artış, şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçerken, ülkede virüsün görüldüğü 2 Mart’tan bu yana da ilk kez bir günde 1000’e yakın vaka görüldü.

Yurianto, ölü sayısının 36 artarak 1278’e, iyileşenlerin sayısının ise 263 artarak 4 bin 838’e yükseldiğini bildirdi.

- Japonya'nın bazı bölgelerinde OHAL kaldırıldı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlık şartlarının iyileştirilmesi ve hedeflenen vaka sayısı düşüşünün korunması dolayısıyla Osaka, Kyoto ve Hyogo’da olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığını açıkladı.

Başbakan Abe, başkent Tokyo dahil diğer 5 eyalete ilişkin ise "Hafta başında uzman heyetle değerlendireceğiz. Durum aynı olursa bu bölgelerde de kaldırabiliriz." dedi.

Öte yandan ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 34 artışla 17 bin 179’a, ölü sayısı 5 artarak 802’ye yükseldi.

- Tayland'da film sektörüne şartlı müsaade

Tayland'da Kovid-19 vakaları bugün 3 artarak toplam 3 bin 37'ye, iyileşen vaka sayısı da 9 artışla 2 bin 897'ye çıktı.

9 Mayıs'tan bu yana virüs kaynaklı ölümün görülmediği ülkede şimdiye kadar toplam 56 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Kültür Bakanlığı, salgın nedeniyle bir süredir ara verilen film ve dizi çekimlerinin yeniden başlamasına izin verdiklerini duyurdu.

- Singapur'da vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Singapur'da bugün 448 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 29 bin 812 oldu.

Şimdiye kadar 22 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede 11 bin 207 kişi iyileşti.

- Filipinler'de 3 bin vaka iyileşti

Filipinler'de Kovid-19 vakaları bugün 213 artışla toplamda 13 bin 434'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 846 oldu.

Bugün 68 vakanın daha iyileştiği ve toplam iyileşen vaka sayısının 3 bine yükseldiği belirtildi.

,Fuat Kabakcı,Ahmet Furkan Mercan,Ömer Faruk Yıldız