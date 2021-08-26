Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, Avustralya’da günlük tespit edilen vakalardan 1029’u Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde görüldü.
Salgının başından bu yana "günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısının" kayda geçtiği ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 989’a yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 47 bin 650’ye ulaştı.
Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, eyalette iki doz aşısı yapılmış kişiler için kısıtlamanın gevşetileceğini ifade etti.
Yeni kısıtlama kurallarına göre, Kovid-19’a karşı tam aşılanmış kişilerin evlerine 5 kilometre yakınlığındaki mesafelerde bir araya gelebileceği kaydedildi.
Ülke genelinde 18 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldığı, bunlardan 11,3 milyondan fazlasını ilk doz, 6,7 milyondan fazlasını da ikinci doz aşıların oluşturduğu bildirildi.
- Güney Kore
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Güney Kore’de de günlük vaka sayısının 1900’ün altına düştüğü bildirildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53'ü yurt dışı kaynaklı 1882 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 243 bin 317'ye yükseldiği ülkede son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 257’ye çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı da 212 bin 871 olarak kayıtlara geçti.
Günlük vaka sayısının 51 gündür 1000’in üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
- Filipinler
Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 313 kişide Kovid-19 tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısının 1 milyon 899 bin 200'e ulaştığı ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 728'e çıktı.
Vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, Kovid-19'a yakalananların sayısında geçen haftaya göre yüzde 16 artış olduğunu bildirdi.
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