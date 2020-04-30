Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının sürdüğü Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya ve Tayland'da, ekonominin yeniden canlanması için bir süredir faaliyetleri durdurulan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden açılması planlanıyor.
Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelecek günlerde tam gün çalışmalarına devam etmesine izin verileceğini açıkladı.
Bakan İsmail, işletmelerin mayıs ayı içinde yeniden faaliyete başlaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Sektörlere bağlı işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli hijyen koşullarına uymaları gerekecek." dedi.
Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vakaları 57 artışla 6 bin 2’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artışla 102’ye, iyileşenleşenlerin sayısı ise 84 artışla 4 bin 171’e çıktı.
- Tayland’da market ve mağazalar pazar günü açılacak
Günlük vaka artış sayılarının düşük seyrettiği Tayland'da da küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden açılacağı duyuruldu.
Tayland Kovid-19 Durum Yönetiminden (CCSA) yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren ülke genelinde marketlerin, parkların ve mağazaların yeniden açılacağı fakat alkol satış yasağının süreceği bildirildi.
Bugün 7 kişide Kovid-19'un görüldüğü ülkede vaka sayısı 2 bin 954 oldu. Tayland'da bugün virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.
Filipinler’de ise vaka sayısı bugün 276 artarak 8 bin 488’e, ölenlerin sayısı da 10 artarak 568’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, mayıs ayından itibaren ülke genelindeki günlük virüs testi sayısını 8 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
- Endonezya’da vaka sayısı 10 bini geçti
Endonezya’da bugünkü Kovid-19 vaka sayısının 347 artışla 10 bin 118’e, can kayıplarının 8 artarak 792’ye, iyileşen sayısının ise 131 artarak 1522’ye yükseldiği açıklandı.
Virüsün bulaştığı bölge sayısının 310’a ulaştığı ülkede, 3’ü eyalet olmak üzere toplam 25 bölgede geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.
Devlet Başkanı Joko Widodo, salgının etkilerine karşı tedbir olarak çeşitli politikalar hazırlamaları gerektiğini belirterek, hükümetin gelecek yılki çalışma planlarının da mevcut duruma uyarlanabilir hale getirilmesinin önemini vurguladı.
Widodo ayrıca 2021'de salgının etkilerinden kurtularak ekonomik iyileşme ve ivme olması yönünde iyimser olduğunu ifade etti.
,Ömer Faruk Yıldız
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