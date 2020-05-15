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Asya Kalkma Bankası: Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti 8,8 trilyon doları bulabilir

Asya Kalkma Bankası (ADB),yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının dünya ekonomisine maliyeti tahminini bir önceki tahmine göre iki katından fazla yükselterek, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ne kadar süre yürürlükte kalacağına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

15.05.2020 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Asya Kalkma Bankası: Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti 8,8 trilyon doları bulabilir
AA

ADB, "Kovid-19'un Potansiyel Ekonomik Etkisine” ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, alınan tedbirlerden 3 ay sürmesi durumunda dünya ekonomisine virüsün maliyetinin 5,8 trilyon dolar, 6 ay sürmesi durumunda ise virüsün maliyetinin yaklaşık 8,8 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi.

Banka 3 Nisan’da “Asya Kalkınma Görünümü 2020” raporunda söz konusu maliyeti tedbirlerin ne kadar sürede kalacağına bağlı olarak 2 trilyon dolar ile 4,1 trilyon dolar arasında açıklamıştı.

Güncellenmiş maliyetin, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 6,4 ile yüzde 9,7 arasında daralması anlamına geldiğinin ifade edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan Asya ülkelerine pandeminin toplam maliyetinin 3 aylık tedbir senaryosun da 1,7 trilyon dolar ve 6 aylık tedbir senaryosun da 2,5 trilyon dolar olacağı öngörüldü.

Raporda, virüsün Çin’e maliyetinin 1,1 trilyon dolar ile 1,6 trilyon dolar arasında olacağına işaret edildi.

ADB, güncelleme raporunun seyahat ve ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının küresel ticareti 1,7 trilyon dolar ile 2,6 trilyon dolar arasında azaltacağını, 158 milyon ile 242 milyon arasında insanı işinden edeceğini öngördü.

Raporda görüşlerine yer verilen ADB Başekonomisti Yasuyuki Sawadaise, ADB’nin güncellenmiş analizinin Kovid-19'un çok önemli potansiyel ekonomik etkisinin kapsamlı bir resmini sunduğunu belirterek, “Ayrıca, analiz politika müdahalelerinin ekonomilere verilen zararı hafifletmeye yardımcı olabileceği önemli rolü vurgulamaktadır “ değerlendirmesinde bulundu.

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