Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Dışişleri Bakanları Kazakistan'da toplanacak

AA

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, AİGK İcra Direktörü Kayrat Sarıbay'ı kabul etti.

Görüşmede, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gelecek ay başkent Nur Sultan’da yapılacak AİGK Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı hazırlıkları ele alındı.

AİGK'nin uluslararası arenada tanınırlığının arttığına dikkati çeken Tileuberdi, AİGK'nin kurumsal dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önerisiyle 1993'te Asya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan uluslararası bir forum olarak öne çıkan AİGK’de Türkiye’nin de aralarında olduğu 27 ülke üye, 9 ülke ve 5 uluslararası kuruluş gözlemci statüsüyle yer alıyor.