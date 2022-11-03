Yemlemeleri ve suları günlük olarak takip ediliyor. Her gün gerekirse sağlık açısından da kontrol edilmeye çalışılıyor. İşletmemize hediye olarak gelen bu ceylanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Neslinin devam etmesi için gerekli bütün gayretleri sarf ediyoruz" dedi.