Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının resesyona yol açacağına dair endişeler küresel piyasalarda yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ederken, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Belirsizlik ortamında haftaya temkinli başlayan Asya borsalarında, Çin ve Hong Kong'un yurt dışı yatırımcıların ülke içindeki tüccarlarla faiz oranı türevleri işlemleri yürütmesine izin verecek bir ticaret düzenlemesi geliştirmeye çalıştığı haberleri pozitif karşılandı.
Swap Connect (Swap Bağlantısı) olarak adlandırılan uygulamanın, düzenleyici onayları ve operasyonel hazırlıkların tamamlanmasıyla devreye alınacağı bildirilirken, bu kapsamda iki ülke merkez bankası arasındaki swap hattının 500 milyar yuandan 800 milyar yuana (119 milyar dolar) çıkarılacağı duyuruldu.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.405 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalarak 2.300 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla 26.154 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 135,4'te dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 53.025 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 21.805 puanda seyrediyor.
Haber Görseli: AP
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