Asya borsaları yükselişte

ABD'de geçen hafta cuma günü güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentiler güçlenirken, Asya genelinde jeopolitik risklere ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı ve 7 Ağustos'ta sona ereceğini duyurduğu askeri tatbikatları, süre dolmasına rağmen bugün de sürdürüyor. Konuya ilişkin yetkililerce yapılan açıklamada tatbikatlarda "denizaltı-savar ve havadan gemi saldırılarına" odaklanılacağı bildirilirken, yer ve zaman konularında bilgi verilmedi.
İkinci çeyreğe yönelik şirket finansal sonuçlarının da takip edildiği Asya genelinde, Japon teknoloji devi SoftBank Group, yatırımların değerindeki düşüş ile nisan-haziran döneminde 23,4 milyar dolar zarar duyurdu.
Öte yandan Japonya'da ödemeler dengesi haziranda 132,4 milyar yen ile beklentilerin altında açık verdi. Ülkede mayısta 11,9 milyar yen olan dış ticaret açığı ise haziranda 15,9 milyar yene yükseldi.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.237 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 2.493 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 28.249 puanda seyrederken, dolar/yen paritesi yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 135'i test etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 58.858 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi teknoloji hisselerindeki düşüş öncülüğünde yüzde 0,9 kayıpla 20.029 puanda bulunuyor.
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