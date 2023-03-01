Asya borsaları yükseldi

Küresel pay piyasalarında para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkması Asya genelinde risk iştahını artırdı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta önceki aya kıyasla 1,5 puan artışla 52,6'ya çıktı. Ülkede aynı dönemde hizmet sektörü PMI da 1,9 puan yükselerek 56,3 ile beklentileri aştı.

Japonya'da ise imalat sanayi PMI şubatta 1,2 puan gerileyerek 47,7'ye indi.

Çin'in Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri kaldırmasının ardından ekonomik aktivitedeki hızlı toparlanma ülke büyümesine ilişkin iyimser beklentileri desteklerken, bu gelişmelerle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.312 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 27.517 puan oldu.

Dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 136,1'den işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 59.300 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,2 primle 20.621 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.