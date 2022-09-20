Asya borsaları yükseldi

Çin Merkez Bankası (PBoC) dün 14 günlük ters repo faiz oranını indirmesinin ardından bugün yüzde 3,65 düzeyinde bulunan referans temel kredi faizi oranını değiştirmedi.
Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Japonya piyasalarında ise bugün enflasyon verileri yakından takip edildi. Ülkede temmuz ayında yüzde 2,4 artan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,8 ile Ekim 2014'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Aynı dönemde manşet TÜFE ise yüzde 3 artışla 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Analistler, beklentilerin üzerinde gelen ve son 5 aydır Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedefinin üzerinde seyreden enflasyon verisine karşın, bankanın ücret ve tüketim artışı zayıf kalmaya devam ettiği sürece ultra gevşek politikasından vazgeçmeyeceğini öngörüyor.
Verilerin, BoJ'un aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak kırılgan bir ekonomiyi desteklemeye çalışırken karşı karşıya kaldığı ikilemi ortaya koyduğunu aktaran analistler, bu durumun Japon yeninde düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 artışla 27.688, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.122 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 2.367 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,29 primle 6.806 puan oldu.
Dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 143,5'ten işlem görürken, son 24 yılın zirvesinin hemen altında bulunuyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,13 artışla 18.774 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,51 yükselişle 60.043 puanda seyrediyor.
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