Asya borsaları yükseldi

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,3 yükseldi. Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, yavaşlama sinyallerinin arttığı ülke ekonomisini desteklemek için Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) hareket alanını artırdı.
Öte yandan, yendeki hızlı zayıflama karşısında yetkililerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yenin son hareketlerinin "ekonominin temel istikrarlarından uzak" olduğunu belirterek, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli tedbirlere hazırız." dedi.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda da hızlı yen hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayarak, "Döviz kuru hareketlerini dikkatle izleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Bu gelişmelerin yanı sıra önde gelen merkez bankalarının alacağı aksiyonlara ilişkin belirsizliklerin de azalması küresel çapta risk iştahını destekledi.
Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.262 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 2.384 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 6.894 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 28.215 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,1 altında 142,5'ten işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 59.759 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükselişle 19.354 puanda seyrediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!