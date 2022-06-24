Asya borsaları yükseldi

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Küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişeler belirsizlik yaratmaya devam ederken, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin zayıflama sinyali vermesi ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatları gündemin odağına yerleşti.

Tarım emtiası ve petrol fiyatlarının haftalık düşüşünün ortalama yüzde 10'u aşmasının enflasyonu frenleyeceği ve merkez bankalarının agresif tutumunu yumuşatmasına katkıda bulunacağı beklentileri, Asya borsalarının bugün pozitif seyretmesini beraberinde getirdi.

Öte yandan Japonya'da ultra gevşek para politikasına yönelik tartışmalar devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya, ekonominin bir trend olarak toparlandığını ancak belirsizliklerin son derece yüksek seyrettiğini belirterek, "BoJ'un finans ve döviz piyasalarındaki hareketlerin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkisini dikkatle izlemesi gerek." dedi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.350 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselerek 2.367 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 26.492 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 134,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 52.581 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 21.677 puanda seyrediyor.