Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, küresel çapta risk iştahını azaltmaya devam ediyor.
Asya özelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da gündemin odağındaki yerini koruyor.
Para politikası ve enflasyonun seyri açısından dünya genelinden ayrışan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, şubatta dış ticaret açığı 774,9 milyar yenle beklentileri aştı. Ülkede Japonya Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik tartışmalar da sürerken, zayıf yen ile ilgili endişeler nedeniyle bankanın temmuz ayında para politikasında ayarlama yapmasının muhtemel olduğu görüşleri güçlendi.
Tüm bu gelişmelerle güne karışık seyirle başlayan Asya borsalarında, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yatırımcıların riskleri göz ardı etmesiyle alıcılı bir seyir izlendi.
Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,47 artarak 3.252 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 yükselerek 2.700 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 primle 26.986 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 124,1 ile son 10 günün en yüksek seviyesine çıktı.
Hindistan Merekz Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4'te bırakmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,63 kazançla 59.412 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 artışla 21.872 puanda seyrediyor.
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