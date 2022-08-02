Asya borsaları sert düştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapması beklenen ziyaret jeopolitik risk algısını artırdı.
Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti. Amerikan televizyon kanalı CNN de Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,26 azalarak 3.186 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 2.440 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 27.595 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesinin, aşağı yönlü hareketini 5'inci işlem gününe taşıyarak 130,4 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi de açıklamalarda bulundu. Ülke para biriminin ekonominin temellerini yansıtan bir şekilde istikrarlı hareket etmesi gerektiğini belirten Sunuçi, Japon yenindeki "aşırı" dalgalanmalara ilişkin endişe duyduğunu söyledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,32 düşüşle 57.923 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,67 kayıpla 19.623 puanda seyrederken, Avustralya Merkez Bankası'nın, politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e çıkarmasının ardından ASX 200 endeksi yüzde 0,1'lik kazançla 6.998 puanda seyrediyor.
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