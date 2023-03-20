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Asya borsaları satıcılı seyretti 

Asya borsaları, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izledi

Giriş: 20.03.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları satıcılı seyretti 
AA

Asya borsaları, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına karşın piyasalarda tedirginliğin devam ettiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Çin'den gelen haber akışının ise aşağı yönlü baskıları törpülediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü açıklamasında 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmemesinin hükümetin ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği şeklinde yorumlandığını ifade etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.379 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 3.234 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 26.945 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 altında 131,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 1,4 düşüşle 57.185 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 azalışla 18.953 puanda seyrediyor.

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