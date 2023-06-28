Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Giriş: 28.06.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları karışık seyretti
AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı devam ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşan Çin Başbakanı Li Çiang, Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye ve uluslararası ticarete katkısıyla küreselleşmenin en önemli itici gücü olduğunu belirterek, ülkelerin, ekonomi politikalarını bağımlılıktan duyulan endişelere ve riskleri azaltma yaklaşımına dayandırmasının hatalı olacağını ifade etti.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dün Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak kabul ettiğini duyurdu.

Başta Çin, AB, ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere balıkçılık konusunda küresel sübvansiyonların 35,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.564 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle önceki kapanışının hemen altında 3.189 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla günü 33.194 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 143,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 63.895 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.136 puanda seyrediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Siyasi istikrarın devamında yarar vardır"
"Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak"
Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Kurban keserken okunacak dua nedir?
Kurban keserken okunacak dua nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.