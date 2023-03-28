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Asya borsaları karışık seyretti 

Asya borsaları karışık bir seyir izledi

Giriş: 28.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları karışık seyretti 
AA

Küresel pay piyasalarında, bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcılar tedbiri de elden bırakmıyor.

ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bu durumun bölge ekonomilerini olumsuz etkilemesinden korkuluyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.434 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.245 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.518 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 131,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 57.651 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 19.776 puanda seyrediyor.

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