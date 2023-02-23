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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ile karışık bir seyir izlendi

Giriş: 23.02.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları karışık seyretti
AA

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ile karışık bir seyir izlendi.

Fed'in dün açıklanan toplantı tutanakları, yetkililerin çoğunun faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Analistler, ABD'de ekonominin güçlü kaldığına işaret eden verilerin daha fazla faiz artırımı için Fed'in elini rahatlattığını belirterek, yetkililerin 50 baz puanlık faiz artırımını tartışmasının da risk iştahını törpülediğini kaydetti.

Asya tarafında ise ekonomik beklentiler piyasa fiyatlamalarında etkili olmaya devam ederken, Çinli çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları kayıpları sınırladı.

Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,50 seviyesinde tuttu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.388 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselerek 2.439 puan oldu.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 134,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 59.822 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 20.370 puanda seyrediyor.

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