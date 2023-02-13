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Asya borsaları karışık seyretti

Geçen hafta para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin yeni haftaya da taşınması Asya borsalarında karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. Japonya'da nisan ayında görev süresi dolacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine akademisyen Kazuo Ueda'nın getirileceği öne sürülüyor

Giriş: 13.02.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları karışık seyretti
AA

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, geçen hafta para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin yeni haftaya da taşınması söz konusu seyirde etkili oluyor.

Asya genelinde ABD ile Çin arasında "casus balonu krizi" gündemin odağındaki yerini korurken, Japonya'da nisan ayında görev süresi dolacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine akademisyen Kazuo Ueda'nın getirileceği haberleri basına yansıdı.

Ueda'nın adaylığı konusunda henüz tam bir karara varılmadığını bildirdiği bir TV yayınında, BoJ'un mevcut ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi taraftarı olduğunu belirtmesinin ardından pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 değer kaybederek günü 27.427 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 artarak 132,1'de dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,72 yükselerek 3.284 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,69 düşüşle 2.452 seviyesinden kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 60.425, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 21.167 puanda seyrediyor.

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