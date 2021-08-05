Asya borsaları karışık seyretti

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Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisini göstermesi ile son bir haftada vaka sayılarının günlük 10 bin düzeyinde seyretmesi endişeleri artırdı.

Halihazırda Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ile Okinawa adasında uygulanan ve ay sonuna kadar sürecek olağanüstü halin, ülke geneline genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Çin'de ise diğer ülkelere kıyasla daha az ancak endişe verici vaka sayılarının ardından alarm durumuna geçilirken, Wuhan'da toplu Kovid-19 testlerinin uygulamaya alınmasının yanı sıra bazı toplu ulaşıma da kısıtlamalar getirildi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.466 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 3.276 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 27.728 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,7 seviyelerine çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.166 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 54.457 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.511 puandan günü tamamladı.