Asya borsaları karışık seyretti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışı devam ederken, Asya borsalarındaki karışık seyir 3. güne taşındı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, Kovid-19 vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum uyarı" durumunda olduğunu belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.634 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise 103,9 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.363 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.547 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 44.104 puanda ve Hongf Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 26.417 puanda seyrediyor.