Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti 

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan para politikası kararları sonrası Japonya hariç pozitif seyretti

Giriş: 23.03.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyretti 
AA

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan para politikası kararları sonrası Japonya hariç pozitif seyretti.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonra düzenlenen toplantıda, piyasada bu yıl 4 faiz indiriminin fiyatlandığına ilişkin soru üzerine, "Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor." dedi.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarının ardından belirsizliklerin güçlü kaldığını ve fiyatlamaların zorlaştığını ifade etti.

Asya'da ekonomik aktivitenin güç kazandığına ilişkin sinyaller artmaya devam ederken, Çinli internet devi Tencent Holding'in hisseleri, reklam gelirlerindeki artışın etkisiyle yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.424 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselerek 3.286 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.419 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 130,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,3 artışla 58.364 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 19.963 puanda seyrediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 Yozgat İmsakiye
2023 Yozgat İmsakiye
Jandarma personelinden Çiko'ya yürüteç
Jandarma personelinden Çiko'ya yürüteç
'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
Gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar!
Gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.