Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi 

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Merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişeleri, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülerken, bu durum pay piyasalarında oynaklığın sürmesine neden oluyor.

Tahvil piyasalarında artan satış baskısı da risk iştahını sınırlıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,04 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ederken, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor.

Öte yandan Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda sıhhi maske takılmasını zorunlu kılan uygulamaya bugünden itibaren son verdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalarak 3.311 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.428 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 27.499 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 136,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 59.045 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalışla 20.444 puanda seyrediyor.

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