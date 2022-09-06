Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sıfır vaka politikasını benimseyen Çin'de, alınan tedbirlerin ekonomik büyümeyi yavaşlatması ile hükümet destek paketi planını açıkladı. Harcama büyüklüğüne ilişkin herhangi bir detay verilmese de borçlanmayı artırıcı ve kredi kanallarını genişletici tedbirlerin alınacağı bildirilirken, uzmanlar; bu sayede sağlanabilecek büyümenin kısa vadeli olacağı, yatırımcıların daha güçlü bir toparlanma için net kanıt görmek istediğini belirtti.
Çin Merkez Bankası (PBoC) da yerel kurumların rezerv olarak tutmak zorunda oldukları döviz oranını düşürerek bankaların daha fazla döviz bazlı ticari kredi vermesinin önünü açtı.
Söz konusu kararların ardından dolar/yuan paritesi dün yüzde 0,5 değer kazanmasının ardından bugün de 6,9431 ile Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hanehalkı harcamaları temmuzda yıllık yüzde 3,4 artarak beklentilerin altında kaldı. Öte yandan Avustralya Merkez Bankası (RBA), arka arkaya 5'inci toplantısında da faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1,85'ten yüzde 2,35'e yükseltti.
Söz konusu 50 baz puanlık artırımla politika faizini 7 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Banka'nın karar metninde, "Kurul, gelecek aylarda faiz oranlarının daha da yükseltilmesini bekliyor ancak bu önceden belirlenmiş bir yol değil. Gelecekteki faiz artırımlarının boyutu ve zamanlaması, işgücü piyasası ve enflasyon görünümüne bağlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.243 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 2.410 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,4 azalarak 6.827 oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi 27.627 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 141,2 ile tarihi zirvesini test etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 59.348 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 19.249 puanda seyrediyor.
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