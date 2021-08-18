Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça gerisinde olduğunu ve Fed'in gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirttiği açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artıran etkenlerden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Japonya'da genişletilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Çinli regülatörlerin piyasa düzenlemeleri yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmaya devam ederken, uzun süredir düşüşte olan endekslerin bugün yükselişe geçtiği görüldü.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,11 artışla 3.485 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 3.158 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,59 primle 27.585 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 109,55 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,10 artışla 55.831 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,30 yükselişle 25.831 seviyelerinde bulunuyor.