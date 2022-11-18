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Euroleague'de Fransız takımı ASVEL, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaştı. ASVEL 8. hafta maçında Kızılyıldız'a 71-67 mağlup oldu. Fransız takımında Jonah Mathews'in yokluğu dikkat çekti.

ASVEL'in en önemli oyuncularından birinin neden maça çıkmadığı merak edilirken soruyu Fransız ekkibinin başantrenörü TJ Parker açıkladı. Parker, oyuncusunun pasaportonu unuttuğunu söyledi.

EN İYİ İKİ SKORER YOKTU

“Eksik oyuncularımız vardı, çok fazla gencimiz vardı… Nando De Colo sakattı ve bunun üzerine Matthews pasaportunu unuttu. Onlar bu takımdaki en iyi iki skorer oyuncu. Tabii ki, onların eksikliği sizi zayıflatır. İkinci yarıda diğer bazı oyuncuların öne çıktığını gördük, ancak bu salonda başka ne yapabilirsiniz? Bu kalabalık sizi motive edebilir.”

Johan Mathews bu sezon Euroleague'de 11 sayı, 1.9 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri ile oynuyor.