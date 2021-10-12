2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 3 hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:00'de Fransız ekibi Asvel'e konuk oluyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ASVEL ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Asvel Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ASVEL ANADOLU EFES CANLI (21:00)