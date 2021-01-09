ASVEL: 80 - Anadolu Efes: 102

Salon: Astroballe

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna),Carlos Cortes (İspanya),Spiros Gkontas (Yunanistan)

ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel

Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 15-29

Devre: 34-54

3. Periyot: 59-82

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.