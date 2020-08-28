Muharrem ayı ile birlikte aşureler yapılmaya başlandı. Bugün Masterchef yarışmasında da aşure heyecanı yaşandı. İşte aşure ile ilgili merak ettikleriniz...

AŞUREYE SÜT KONUR MU?

Aşurenin rengi koyu olursa rengi açmak için bazen süt koyanlar olabilmektedir. Buğdaylar iyi yıkanmazsa aşurenin rengi koyu olur. Normalde aşurenin malzemelerinde süt yoktur.

Aşure İçin Malzemeler



500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp suyunu alın)

Aşureyi Süslemek İçin Gereken Malzemeler

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

Aşure yapımı:



Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir. Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır. Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür. Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır. Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır. İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır. Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır. Pişirme işlemi esnasında yanınızda sürekli kaynar su bulundurmaya özen gösterin. Kaynama işlemi bitince aşurenizi kaselere alarak, üstünü nar ve tarçınla süsleyebilirsiniz.