Aşure içine katılan malzemeler nedeniyle çok sağlıklı ve tokluk hissi yaratacak iyi bir tatlı seçeneğidir ki şerbetli ve yağ içeriği çok olan tatlılar yerine tercih edilmesi önerilir. Fakat aşure çok aşırı şeker konularak pişirilmiş ise içerdiği kalori miktarının da yüksek olacağı unutulmamalıdır.