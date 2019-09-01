01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Aşure Günü ne zaman başlıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, aşure gününün ne zaman başlayacağını dini takviminde açıkladı. İşte detaylar...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019
Muharrem Ayı'nın onuncu günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 Dini Günler Takvimi'ne göre, Aşure Günü 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLER
Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.
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